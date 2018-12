Brosmind: Creating a Better Future

Brosmind es un creativo con dos cabezas y cuatro manos, eso puede parecer algo bestial y lo es, en el sentido de que produce unos resultados fuera de lo normal. Para explicar este enigma hay que recurrir a una especie de misterio evangélico: Brosmind son dos personas distintas pero un solo creativo verdadero, ya que es el nombre de la empresa formada por los hermanos Juan y Alejandro Mingarro, que nacieron en Binéfar (Huesca) en 1978 y 1981 respectivamente. Como tenían inquietudes artísticas pasaron su infancia dibujando tebeos, diseñando artefactos y realizando animaciones para sus vídeos caseros de producción propia con una acción trepidante y divertidos efectos especiales.

Estudiaron los dos en la Escuela de Diseño Elisava de Barcelona, el mayor en la especialidad de Diseño Gráfico, el pequeño en la de Diseño Industrial, y lo bueno es que ahora las dos capacidades concurren en un mismo ente creativo, así como sus respectivas experiencias postgraduación; Juan estuvo colaborando en la agencia de publicidad Villarrosas y obtuvo un premio en los Output Awards de 2006 por su corto Hitchcock devorado por las aves, mientras que Alejandro estudió en la universidad de arte de Arnhem en Holanda y en la escuela de arte Central St. Martins de Londres, recibiendo en 2003 el Premio de Diseño INJUVE que el Instituto de la Juventud dedica a la promoción de nuevos valores.

En 2006 decidieron reunir sus talentos confiando que el feeling fraternal diera alas a su trabajo, así que abrieron un estudio en Barcelona con el nombre de Brosmind que es un apócope de hermanos Mingarro, algo estilizado para que expresara la vocación internacional de la empresa. A través de Villarrosas realizaron en 2007 un encargo para la marca Honda que puso a prueba su capacidad para ilustrar contenidos complejos que son difíciles de imaginar y por lo tanto, son complicados de plasmar en un dibujo. Era una campaña corporativa basada en el eslogan El poder de los sueños que requería de cuatro ilustraciones representativas de los adelantos que la investigación tecnológica proporciona a la automoción. Aquí vemos la que presenta un novedoso sistema de tracción inteligente en cada una de las ruedas, que ellos plasmaron con cuatro unicornios provistos de cerebros que les permiten adaptarse a cuatro terrenos diferentes; la mancha de color rojo en las escafandras destaca el concepto clave del anuncio. La campaña ganó el Laus de Oro 2007, un prestigioso premio de diseño y comunicación que les dio reconocimiento internacional, y desde entonces son solicitados por numerosas agencias de publicidad, tanto españolas como extranjeras.

Asociarse con su propio hermano tiene sus ventajas, ambos se conocen perfectamente, leyeron los mismos cómics, vieron las mismas películas y al dibujar se copian mutuamente, de manera que han llegado a poseer un mismo estilo, perfectamente intercambiable, que les permite prorrogarse uno al otro y lo mejor de todo es que, al estar unidos por lazos de sangre, pueden discutir los proyectos con total franqueza, llegando a alcanzar la máxima tensión sin que eso repercuta en su autoestima; a fin de cuentas es así como ha funcionado la relación desde niños, saben que las tiranteces se irán tal como han venido porque el amor fraterno prevalece sobre el amor propio y no queda más remedio que amoldarse el uno al otro. Tanto es así que, en realidad, lo que lamentan es que sus padres no tuvieran más hijos para poder ampliar el estudio. Este sutil sentido del humor es una de sus principales características, unas veces se pone de manifiesto con una comicidad más o menos evidente y otras mediante los guiños de complicidad que establecen con el espectador, pero siempre contagiando simpatía, incluso con esos personajes malotes (Brosmind Crime) que ellos se empeñan en dibujar para no distanciarse del underground que, evidentemente, es uno de sus referentes gráficos.

En los años de la crisis, cuando tantos jóvenes tuvieron que salir de España para buscar trabajo, ellos publicaban en el extranjero sin moverse de Barcelona. Su estilo cercano al cómic y el cine de animación les allanó el camino a los Estados Unidos que es el país donde les reclaman más a menudo. La agencia de publicidad BBDO de Nueva York les ofreció trabajar en la campaña de Gillette A lot can happen inside the beard que consistía en dibujar múltiples situaciones en las que llevar barba puede ser un engorro; hicieron tres variaciones en distintos ámbitos: la oficina, la práctica deportiva y las relaciones de pareja, que es la que acompaña este artículo. Cada una era una especie de tebeo que, en su conjunto, tomaba la forma de una gran barba. Y de costa a costa, la banda californiana Slightly Stoopid les encargó el cartel de su actuación en la Universidad de Berkeley. Eran años de ebullición en los que demostraron su versatilidad colaborando con otros creativos en cortos de animación, construyendo diseños corpóreos y madurando proyectos personales como What’s Inside? que les ayudó a definir gradualmente su propio estilo, preocupado a la vez por la forma y el contenido. Diseccionaban sus personajes, estableciendo una relación directa entre el espacio interior y el aspecto exterior con un trazo cada vez más seguro. Debido al exceso de trabajo algunos proyectos se quedaron en el tintero, como su intención de publicar un tebeo cuyo guión decidieron convertirlo en un serial radiofónico que grabaron y publicaron en disco de vinilo con el nombre de Olfato Mike.

En 2014, con la publicación del libro Why How What, se produjo la consolidación de la obra realizada en los ocho primeros años. La caja incluía un cómic autobiográfico de 28 páginas a todo color y varios regalos para sus seguidores, pero sobre todo contenía la celebración por haber culminado una etapa, conscientes de que el bagaje acumulado hasta entonces les permitía disponer de un conjunto de recursos que, convenientemente articulados, constituyen un lenguaje propio. La efervescencia de los primeros años les dejó por delante un futuro lleno de buenas expectativas, con una agenda internacional de buenos clientes y un estilo que aglutinaba características del manga, el cómic belga de línea clara, la abigarrada lisergia del comix estadounidense y el humor diáfano de los tebeos españoles, permitiéndoles cuajar un estilo reconocible en diferentes puntos neurálgicos del planeta como queda de manifiesto en sus apariciones en las revistas estadounidenses The New York Times Magazine y Fast Company, orientada a los negocios; en las alemanas Süddeutsche Zeitung y Lufthansa Magazine, distribuida en los aviones; en la francesa GQ Magazine sobre tendencias de la moda masculina y en colaboraciones periódicas con el Magazine de Le Monde ilustrando reseñas gastronómicas.

También ha contribuido a consolidar su particular estética el hecho de haber llegado al punto de poder seleccionar a sus clientes, que no son solo grandes marcas como Honda, Gillette, Adidas, Nike, Ray-ban, National Geographic y Google, sino también pequeñas empresas con las que simpatizan, tanto en Barcelona como en otras ciudades españolas; Madrid, Córdoba, Huesca (Festival Periferias) y naturalmente Binéfar, donde vivieron su infancia y fraguaron su personalidad. En 2017 eligieron Huesca para estrenar su primera exposición retrospectiva individual Working with a Brother, otro de esos hitos que sirven para echar la vista atrás y así poder reinventarse en los futuros encargos. Entre ellos el más sonado les llegó de la agencia Tenacity Works, la encargada del branding del Mobile World Congress, que les propuso hacerse cargo del proyecto Creating a Better Future, una perita en dulce que Brosmind podía realizar como nadie. No solo habían sido premiados en encargos cuya dificultad consistía en ilustrar conceptos complejos relacionados con las innovaciones tecnológicas, sino que ahora eran capaces de resolverlos de una forma espectacular.

Creating a Better Future ha sido la auténtica novedad del MWC18, la presentación del G5 ya se había realizado en la edición anterior, así que ese cúmulo de prestaciones en domótica y automoción que proporciona la Inteligencia Artificial ya andaba por su segundo capítulo. Lo que ha sido innovador ha sido el compromiso con la sostenibilidad y la destinación de recursos tecnológicos a la creación de un mundo mejor para todos, no solo para los que se pueden permitir un móvil de última generación. Sobre esta base, diseñaron 17 personajes que representan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos por la organización del Mobile World Congress, que no es otra que la potente GSMA, la asociación de multinacionales que lideran la conectividad móvil. Si todos los operadores se confabulan en conseguir esos 17 retos, la respuesta a la pregunta que se hacían los hermanos Mingarro What’s Inside? es que estos monstruitos blaugrana contienen muy buenas intenciones: Estrechar la brecha económica entre ricos y pobres creando empleo y oportunidades, favoreciendo políticas sociales inclusivas y revitalizando el asociacionismo solidario; facilitar la atención médica y prevención de enfermedades fomentando la innovación y el desarrollo; velar por la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, mejorando la gestión del agua para favorecer la producción industrial, agropecuaria y la alimentación; optimizar la eficiencia energética, incrementando la seguridad y la protección de los más desfavorecidos ante el cambio climático y los desastres naturales, y potenciar el acceso a la educación para reducir la desigualdad social, política y económica.

La campaña Creating a Better Future gozó de una gran visibilidad, no solo en las tiendas que había en el hall de los dos accesos, donde podía comprarse el merchandise producido exclusivamente para la ocasión sino a lo largo y ancho de la feria, mediante ampliaciones gigantes, animaciones y displays que han potenciado el evento; lo que seguramente promocionará la impecable trayectoria de este ilustrador bicéfalo del cual hemos ojeado su producción gráfica, dejando para otra ocasión la vertiente tridimensional multimedia que también tiene gran interés.

En una edición que sufrió tantos problemas protocolarios, los organizadores del MWC18 tuvieron el exquisito detalle de confiar su imagen a un estudio de Barcelona, con el reconocimiento expreso de que es la ciudad mejor equipada para albergar la feria de conectividad móvil más importante del mundo. Publicado en Visual 191

Texto: Tomás Sainz Rofes