Contador a cero

No se trata de ideologías ni de partidos. No nos toca a nosotros. Pero el cambio de color en el gobierno del Estado supone una puesta a cero del contador en la promoción del diseño. Tampoco hay muchos motivos para esperar grandes cambios, el anterior gobierno socialista no fue precisamente para tirar cohetes. Pero quizá se concreten en un escenario nuevo aspectos que vienen cociéndose de un tiempo a esta parte.

Por un lado, parece que remite lentamente –no nos hagamos ilusiones– la fiebre extrema por la emprendeduría, caldo para la prevaricación de las profesiones creativas. Que pareciera que los diseñadores, en esa nueva economía no somos proveedores sino entusiastas filántropos. O eso al menos muchos han querido pretender de nosotros.

Más relevante es esa declaración no de Ley que impulsó el grupo socialista hace unos meses para una Estrategia del Diseño. Lo que podía quedar en un brindis al sol, hay que pensar que mejora sus posibilidades de llegar a buen término.

En un exceso de optimismo, podría incluso pensarse que una visión menos mercantilista y más generosa que la de los gobiernos de Rajoy –no es muy difícil– de las políticas culturales podría también tener su reflejo en lo que al diseño se refiere. Partimos de un abismo profundo y solo se puede mejorar, aunque sea poco.

Pero sería ingenuo descansar la promoción del diseño en los políticos. Hace años que unos y otros, en el mejor de los casos lo han ignorado. Cuando no han sido políticas abiertamente beligerantes las que nuestra actividad ha tenido que soportar. La desafección ante el asociacionismo es ya casi sistémico, especialmente entre los profesionales jóvenes. Los foros de debate –congresos, eventos…– han sufrido la falta de apoyo, en muchos casos han desaparecido, o su necesidad de subsistencia los ha llevado a entregarse a los contenidos rentables, esto es, a la parte más frumentaria del diseño esquivando los aspectos teóricos y culturales.

Solo nos queda confiar en que todos estos aspectos, las pequeñas mejoras, se confabulen para que el diseño pueda ir recuperando poco a poco un papel relevante en la sociedad. Publicado en Visual 193