Diseño con causa

Hay diseños comprometidos con causas sociales, ecológicas y culturales, a continuación veremos unos cuantos del último año.

Everytown es un movimiento iniciado en 2006 por el alcalde de Nueva York con el propósito de movilizar a colectivos contrarios a la tenencia indiscriminada de armas. El grupo de ediles inicial Mayors Against Illegal Guns se fusionó con Moms Demand Action tomando el nombre de Everytown for Gun Safety, con un anagrama que sugiere tres líneas de texto a dos columnas de diferente ancho y los colores de la bandera norteamericana. Se desconoce al autor, del que solo constan las iniciales SD.

La permisividad con las armas de fuego ha ocasionado masacres lamentables. En 2007, murieron 33 personas en la Universidad de Virginia; en 2016 el número de víctimas alcanzó la cincuentena en la discoteca Pulse de Orlando y ascendió a 59 en el tiroteo que se produjo durante un concierto en Las Vegas (2017). Everytown denunció que los políticos no regulan la tenencia de armas de fuego debido a las donaciones millonarias que reciben de la Asociación Nacional del Rifle.

March for our Lives. Con el tiempo, Everytown se ha vinculado a grupos estudiantiles que exigen una legislación más estricta. Las concentraciones, patrocinadas por el mundo de la cultura, la industria y la comunicación, están cada vez mejor coordinadas, hasta el punto de tener nombre propio, como la Marcha por Nuestras Vidas organizada tras el tiroteo de Parkland (Florida) en 2018. La plataforma de micromecenazgo GoFundMe recaudó 1,7 millones de dólares en tres días, que sirvieron para organizar marchas multitudinarias, primero por los Estados Unidos y luego por todo el mundo

Price On Our Lives. Para potenciar el impacto de la marcha se recurrió al diseño gráfico, se precisaba un icono que simbolizara la indefensión de los estudiantes sin ocultar la firmeza de su denuncia. Millones de dólares aceptados a cambio de poner en peligro la vida de millones de personas, ese era el brief de la campaña pero ¿cómo representarlo gráficamente? Los creativos de la agencia McCann New York dieron con la clave al preguntarse ¿cuánto reciben por poner en riesgo una sola vida? Basta con dividir el importe de los donativos que la NRA entregó en Florida (3.303.355 dólares) por el número de estudiantes matriculados (3.140.167). El cociente es de 1,05 $, que viene a ser el valor que dan a la vida de una persona. Para representar ese concepto, se diseñó un tiquet que todos habían de llevar durante la marcha. Se distribuyó por las redes sociales gratuitamente (aunque se recaudó una fortuna en donativos voluntarios) con un resultado impagable. La imagen de centenares de miles de personas que tenían puesto precio a sus vidas supuso un potente impacto que denunciaba la nula sensibilidad social de la clase política

La web https://player.vimeo.com/video/321303960 te amplía la información.

Everytown Emma nos permite seguir la trayectoria de Emma González, una de las cabezas visibles de la March For Our Lives, en cuyo escenario leyó un alegato que se hizo viral. Esta Angela Davis milenial que ha llegado a encararse a Donald Trump, procede de la comunidad hispana como es fácil apreciar por su apellido. Hija de un disidente cubano que se autoexilió en Florida, a los 18 años perdió catorce de sus amigos en el tiroteo de Parkland, lo que la implicó de lleno en la lucha contra el rifle. Su imagen es controvertida, unos admiran el coraje con que se enfrenta a una institución tan sólida mientras que otros la ven como una infiltrada que conspira contra el país que la acogió. Sus detractores pusieron en circulación un video donde se la veía haciendo trizas la Constitución, lo que en USA se considera un acto despreciable pues atenta contra el orden democrático, pero se demostró que era una fake new, los medios que difundieron las imágenes trucadas tuvieron que desmentir la noticia emitiendo las auténticas, donde se aprecia que lo que rompió era una diana de tiro. Se hizo famosa vistiendo una cazadora caqui con el escudo de Cuba, su semejanza con el atuendo de Fidel Castro no era adecuada ni siquiera para el colectivo del que procede, ya que se establecieron en la Florida huyendo del régimen castrista. Allí los activistas no visten como guerrilleros sino que parecen fans de los Beach Boys disfrutando del bienestar capitalista. De nuevo fue preciso el diseño para centrar la cuestión, lo sustancial era que una estudiante norteamericana lideraba un movimiento juvenil. Se presentó en la Escuela de Arte Visual de Nueva York para solicitar a los estudiantes Brain Lim y Haoran Liao una imagen que la representara, y el resultado fue Everytown Emma, que encierra el logo de Everytown en un globo de cómic, lo cual la convierte en su interlocutora. La app para móvil facilita la militancia activa pues Emma les proporciona datos de los políticos a los que hay que dirigir las protestas.



Palau Pletge. Host/Havas. Si las campañas de imagen pueden despertar este grado de compromiso social en una nación tan saturada de información ¡qué no logrará en sociedades vírgenes, como es el caso del archipiélago de Palaos en Micronesia! Esta antigua posesión española en el Pacífico, descubierta a raíz de la primera vuelta al mundo, fue disputada por británicos y alemanes hasta que se independizó tras la II Guerra Mundial. Hoy en día, como estado libre asociado a los USA, la República de Palaos es un paraíso en la tierra por el encanto de sus costas, la amabilidad de sus gentes y porque… ¡no hay partidos políticos! Su principal fuente de ingresos es el turismo, que es también su principal fuente de problemas por la degradación del medio ambiente. Es la primera nación que ha endurecido sus leyes migratorias para proteger el ecosistema, lo cual les incluye a ellos; en Palaos se multa a los inmigrantes que perturban sus costumbres. Hubo que hacerlo saber con buenos modos para no ahuyentar al turismo, así que encargaron a una agencia de publicidad que se lo advirtiera. Como que publicidad se dice advertising, no suena raro en inglés. La solución que les dio la compañía australiana Havas Worldwide, con sede en Sidney, no requiere de ningún despilfarro mediático ni recursos tecnológicos; bastó con diseñar un tampón para estampar en el pasaporte de todos los que piensen visitar Palaos, un texto que deben suscribir. El compromiso, redactado por los niños palauenses, es de una candidez encantadora, pero obliga como cualquier documento oficial que uno ha firmado. En consecuencia, al validar el pasaporte, el visitante se compromete a ser amable, respetar las costumbres locales y andar con suavidad sin dejar rastro en el ecosistema. Criba perfectamente al turismo ya que es fácil de cumplir para quien sabe comportarse pero echa para atrás a los hooligans, a los que Palaos les debe parecer un muermo.



MyLine es un producto dirigido a usuarios de móviles anticuados, de esos que carecen de conectividad, pantalla táctil, cámara y toda esa serie de artilugios que se nos han hecho tan cotidianos. No todos tenemos un smartphone, como Colombia es un país con grandes núcleos de población rural, Google y la agencia MullenLowe les ha provisto de una línea de telefonía tradicional (el 6000913) que brinda las prestaciones del buscador por voz a los abonados sin conexión a Internet.



Save Our Species. Lacoste sustituyó su icónico cocodrilo por otros animales. Lo que no había hecho en sus 85 años de historia, lo hizo por una buena causa: para solidarizarse con International Union for Conservation of Nature (IUCN) en la defensa de 10 especies en peligro de extinción. Algunos medios de comunicación se adhirieron a la causa (National Geographic, la CNN, The Times, Le Monde… en España lo hizo El País) aquella publicidad gratuita se viralizó, la campaña fue compartida 600.000 veces, con más de mil millones de visualizaciones en redes sociales. Las camisetas se vendieron en 18 horas y las donaciones proporcionaron beneficios cuantificables en 9,9 millones de dólares.

https://www.youtube.com/watch?v=v-ZhYyY1daw

DEISEL. Para combatir el fraude, Diesel creó su propia marca de imitación y la puso a bajo precio durante la Semana de la Moda de Nueva York. La clientela se probaba las prendas recelosa mientras que los vendedores, con aspecto de inmigrantes, las voceaban como en un mercadillo pero, al comprobar que la calidad era buena, terminaban aprovechando la oportunidad. Cuando los medios se hicieron eco de aquella novedosa técnica de venta, la noticia incendió las redes, provocándose una aglomeración importante. Aunque los precios volvieron a la normalidad, la tienda agotó sus existencias en 24 horas así como la edición limitada que pusieron a la venta en la web oficial. La campaña generó un tráfico de 55 millones de visitas y lo más curioso llegó cuando se enteraron los coleccionistas de rarezas. Un polo Deisel llegó a venderse por eBay a 500 dólares, más de lo que cuesta uno auténtico. Eso generó 400 millones de reacciones, de modo que no tardaron en aparecer falsas imitaciones de la falsificación.



Womankind. Lo normal es que los sujetadores sirvan de sostén a las mujeres, lo que no es tan normal es que sean las mujeres las que den soporte a una marca de lencería. Eso sucedió con Womankind. Realizaron un spot centrado en los pechos femeninos, de todo tipo, con tetas grandes, pequeñas, adultas, respingonas, rollizas, quietas, en movimiento… a fin de cuentas es su ramo. El spot era tan desinhibido que Facebook lo prohibió por “temor a posibles ofensas” pero miles de clientas saltaron en defensa del anuncio. ¿Qué puede haber de ofensivo en un pecho, carcamales? Por descontado que el intento de censura les dio mucha más notoriedad.



Universal Love es un disco recopilatorio, especialmente concebido para acompañar las celebraciones de boda homosexuales. Para este proyecto hubiera bastado que voces de chico grabaran canciones de chica y viceversa, pero McCann NY (la misma agencia encargada de Price on our Lives) pensó que sería más llamativo si fueran canciones conocidas con la letra adaptada para hacerla inclusiva. Seis cantantes, entre los que están Bob Dylan, Kesha y St. Vincent, dieron vida a este álbum producido por el resort que acoge más ceremonias LGBTI de Las Vegas, la capital mundial del matrimonio homosexual.



June’s es un restaurante de Toronto donde todo el personal que lo atiende es seropositivo. Tenemos un concepto equivocado sobre la transmisión del VIH, ha de quedar claro que incubar el virus del sida no significa tener la enfermedad y esta iniciativa demuestra que no hay peligro de contagio a través de la alimentación.



David Bowie is Here. McCann New York montó una instalación urbana en recuerdo a Bowie coincidiendo con la exposición que le dedicaba el Museo de Brooklyn. No pudieron elegir mejor el espacio donde homenajear al autor de Station to Station, que una estación underground, la del metro de Broadway-Lafayette, a pocos metros de donde él vivió. Las escaleras, los pasillos, los tickets, todo hacía referencia al gran camaleón para empaparse a lo grande con las imágenes de sus múltiples reencarnaciones. Una señal tuneada con la leyenda David Bowerly hacía referencia expresa a este barrio bohemio que en el siglo XIX superaba a Broadway en la producción de musicales. La crisis del 29 convirtió Bowerly en un lugar deprimido que tuvo problemas de inseguridad y drogadicción durante décadas hasta que resurgió a finales de los 70 al convertirse en pionero del punk en América. Allí nacieron los Ramones que abrieron el camino a otros hijos del barrio como Talking Heads, Patti Smith y Blondie. Bowie lo eligió como lugar de residencia durante 20 años y eso contribuyó a convertirlo en lugar de culto.



Lyric Opera de Chicago. Acabamos esta colección de diseños de contenido social con una campaña de carácter cultural no exenta de autobombo por mi parte. En estos carteles para la Opera Lírica, la delegación de Chicago de Ogilvy optó por saltarse la norma básica del diseño publicitario incorporando gran cantidad de texto. Quizá el anuncio no se verá a una hora lejos pero hay que tener dos dedos de frente: cuando uno está esperando al autobús o guardando cola en una tanda, agradece más un poco de lectura que una gran foto; así que es momento de extenderse para poder desarrollar argumentos más elaborados que de costumbre. La campaña fue premiada con varios Lions Outdoor en Cannes.(Publicado en Visual 198)

Texto: Tomás Sainz Rofes