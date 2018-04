La riqueza del dominio público

En el anterior artículo hablábamos del dominio público haciendo una descripción de lo que significa tal concepto en materia de Propiedad Intelectual. Decíamos que el dominio público es el estado al que pasan las obras que son objeto de protección por la Propiedad Intelectual cuando transcurre el periodo que la Ley establece de exclusividad de la explotación por su autor o sus causahabientes. El artículo 41 de la Ley de Propiedad Intelectual lo define al decir. La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público. Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra en los términos previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 14. Es decir, transcurrido el periodo de setenta u ochenta años (según los casos) post mortem establecido en la Ley, la obra pasa al dominio público y puede ser explotada por cualquiera respetando el derecho de autoría y de integridad de la obra. Como podemos comprender a poco que reflexionemos, el dominio público tiene una importancia enorme para la cultura y la economía, pues las obras que llegan a tal estado pueden ser “explotadas” por cualquiera. Y es importante que comprendamos que no solamente pueden usarlas sino también “explotadas comercialmente”. Un ejemplo perfecto para ilustrar esta institución es el que os voy a relatar en este artículo.

Como decíamos también en el anterior artículo, el día 1 de enero de 2017 cayó en el dominio público toda la obra de Federico García Lorca. Y Cuando decimos toda, nos referimos a la literaria, plástica y musical, porque Lorca fue un artista tan genial que se expresó a través de todos estos lenguajes artísticos y creó poesía, teatro, pero también dibujó, hizo música, etc. Por tanto, ese día, todas estas obras cayeron en el dominio público y se pueden utilizar comercialmente por cualquiera. Esto supone unas posibilidades económicas enormes, y más teniendo en cuenta que hoy en día existen tipos de economía de un marcado carácter social. En definitiva, economía colaborativa. Partiendo de la premisa de libertad que implica el dominio público, Alvaro Sobrino, editor de Visual, expuso a centenares de profesionales de la ilustración y de las artes plásticas el plan de realizar una edición del Romancero Gitano de Federico García Lorca ilustrado por todos aquellos que voluntariamente se apuntaran al proyecto. Más de doscientos artistas emprendieron el camino para una edición conjunta del libro aportando cada uno una ilustración. Como la obra de Lorca está en el dominio público no fue necesario pedir permiso a nadie ni pagar derechos de explotación a nadie para su edición. Si el proyecto se hubiese puesto en marcha un año antes, la Fundación Federico García Lorca, titular de los derechos de explotación de las obras del artista, habría tenido la posibilidad de decir sí o no al proyecto, y además, haber cobrado por la utilización de la obra. Sin embargo al estar la obra en el dominio público no fue necesario ni pedir consentimiento ni pagar. Para sacar el proyecto económico adelante todos estos coeditores voluntarios presentaron el proyecto de edición a la plataforma de crowdfunding Verkami. (se puede ver el proyecto en la página de Verkami). A estas horas la obra está ya en la imprenta y en pocos días los libros impresos estarán en las instalaciones de Visual. Los ingresos han sido suficientes para pagar el coste del Romancero y se dedicarán, como es lógico, con prioridad, a pagar los gastos de edición. Con el excedente de ingresos se afrontará algún proyecto similar a este, tal vez alguna obra de Valle-Inclan, también en el dominio público desde la misma fecha que García Lorca.

El día de la presentación el Coro polifónico de Madrid “Tourdion” interpretará obras musicales de la autoría de Federico García Lorca, con arreglos de Alfonso Gonzalez Serra. Hay que decir también que si no estuviesen en el dominio público tampoco se podrían haber arreglado ni interpretado tales obras musicales. En otras obras musicales que se interpretarán Lorca es solo autor de la letra siendo la música de distinto autores. Incluso todavía se está pensando en utilizar alguna obra gráfica de Lorca para ilustrar el programa de la ocasión. En fin, que como veis en el proyecto se utilizan obras literarias, musicales y gráficas de Lorca, y todo ello con un enfoque más cultural que económico. Está claro que este proyecto deja patente la riqueza que el dominio público puede generar a la sociedad.

Javier F. González Martín & Asociados

www.javiergonzalez.org

Publicado en Visual 186