MadridGráfica17, vuelta a la casilla de salida

La pedagogía respecto a la actividad de los diseñadores es una labor de muchos años, de martillo pilón. Cada convocatoria, cada concurso, cada falta de respeto al diseño y cada respuesta, todo va sumando. Y parece que no sirve de nada, pero de repente te das cuenta de que un ayuntamiento importante, un evento cultural de relevancia, una marca de cerveza, dejan de convocar concursos y racionalizan los sistemas de contratación de diseño, y sabes que eso es posible por todo el trabajo de denuncia, protesta y guerrilla que muchos han hecho antes.

El problema es que es una labor lenta, cuesta mucho esfuerzo de muchos avanzar cada pequeño paso. Y en cambio, un traspiés da al traste con todo el esfuerzo, y el retroceso es enorme.

Es lo que sucede con la convocatoria de MadridGráfica17, que se realiza a tres bandas: Ayuntamiento de Madrid –mal asesorado, esto empieza a ser mal endémico–, Dimad –una vez más con las prioridades cambiadas–, y el denominado “Foro de Empresas por Madrid”. Bajo el lema La Ciudad Ligera se convoca en abierto, y a todos sin limitación, a proponer un cartel. No está claro para qué: “El contenido de la Ciudad Ligera puede ser interpretado desde una perspectiva personal, social, política, crítica o cualquier otra que el autor considere oportuna”. Como decía el humorista, lo dice todo y no dice nada.

Tanto clamar porque las convocatorias no pueden ser especulativas, y aquí estamos llamando al aluvión. O al alubión, que también:

“Todos los carteles serán expuestos en la Central de Diseño de Matadero Madrid”. ¿Todos? ¿Sin criba? Segundo argumento barrenado: todos los diseños son válidos, no hay diseño bueno ni malo, depende de que le guste a alguien. Y siempre, por malo que sea, gustará a alguien, aunque sea a su autor.

“Los miembros del jurado revisarán todos los carteles y seleccionarán aquellos que consideren más significativos hasta un número de 100. Asimismo elegirán el cartel ganador de la Convocatoria de 2017. Estos 100 carteles se expondrán en los elementos de mobiliario público de la ciudad de Madrid”. Cien son muchos. Cuesta creer que haya cien buenos en una convocatoria que no ofrece nada. Pero se colgarán en el mobiliario urbano. Una oda a la mediocridad… ¿No sería mejor elegir cinco y repetirlos muchas veces? Otra vez el aluvión y el alubión.

“Cada participante otorga los derechos de difusión y reproducción a DIMAD y al Ayuntamiento de Madrid. Sin más limitación que la de citar al autor y no alterar en ningún sentido la gráfica”. Anda que no hemos peleado hasta la saciedad el tema de los derechos de reproducción. Pues nada, ahora viene la asociación de diseñadores, la que nos debía defender, a decir que estábamos equivocados.

Lo que quiera que sea que habita en la Central de Diseño hace tiempo que dejó de ser interesante para los profesionales del diseño. Eso no vamos a descubrirlo ahora. Pero a veces bastaría con que se estuvieran quietecitos. Líbrame señor de los amigos, que con los enemigos ya puedo yo. Publicado en Visual 187

Texto: Alvaro Sobrino