El diseñador de muebles y producto Mario Ruiz recibe este mes de febrero el Premio Nacional de Diseño. Nuestra enhorabuena. Es el único reducto de promoción del diseño en sentido estricto que queda por parte del Ministerio de Industria. Al final, los diseñadores hemos quedado como toque florido de una entrega de premios nacionales a la innovación.

Con su política de tierra quemada, han dinamitado cualquier atisbo de foro de debate que pudiera restar. Volaron –ENISA fue el barrenero– la labor que el Ddi había llevado a cabo durante años. Hoy no hay exposiciones –acaso alguna, siempre relacionada con el turismo, por supuesto…–, el Ministerio no está ni se le espera en cualquier iniciativa que con el diseño tenga que ver. Excepto en los Premios Nacionales. Unos premios que se premian a sí mismos, que han quedado diluídos entre categorías tan imaginativas como el “Premio Nacional a la innovación en la compra pública innovadora” (no se rían, es verdad), que por cierto, ha recaído en la Agencia Gallega de Innovación. Nuestra enhorabuena también a ellos.

La innovación es un intangible. Su promoción es una cuestión de políticas, que no de política. Actualmente, centrado en tecnologías y comunicación, turismo y exportación. La no promoción del diseño depende de PYMES, que depende de industria. Hagan ustedes la prueba, nosotros la hemos hecho: llamen al ministerio. Pregunten por el departamento que se encargue de la promoción del diseño. Le contestarán, como a nosotros, que sí sabemos de qué departamento se trata. Y cuando usted responda que eso es lo que está tratando de averiguar, prepárese para echar unas risas grouxianas.

Estamos solos. Hoy lo sabemos. Algunos hemos estado años advirtiendo que era un error prescindindir de los aspectos culturales del diseño, porque el diseño es esencial pero su promoción ha sido siempre táctica. Y la táctica, cuando deja de interesar, es prescindible.

Publicado en Visual 183